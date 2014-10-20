Военные освободили Крымское на Луганщине "без единого выстрела"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"В субботу, 18 октября подразделения вооруженных сил Украины и милиции без единого выстрела освободили от боевиков последнее село Новоайдарского района из перечня населенных пунктов, которые по постановлениям Верховной Рады от 7 октября были переподчинены из одного района в другой - Крымское", - говорится в сообщении.

По словам председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, до освобождения Крымского здесь командовали казаки так называемого “Всевеликого войска донского” и практически все жители раньше имели пророссийские настроения.

"Одного депутата сельсовета, высказывавшего проукраинские взгляды, расстреляли прямо на пороге дома, еще двух крестьян замучили до того, что один сейчас имеет психические расстройства. В сельской раде казаки установили комендатуру, один из кабинетов после их бегства так и остался закрытым", - заявил Москаль.

Читайте такжеЯвка на выборах в Луганской области составит 35% - МоскальОн также сообщил, что сегодня, в понедельник в областной администрации состоится совещание по поводу Новоайдарского района. Через несколько дней казначейство разблокирует финансирование.

"И еще. Установили наконец над сельсоветом желто-синий флаг", - добавил глава администрации.