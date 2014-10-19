Кузьмука и Пилипишина обвиняют в использовании чужой символики в своей агитации

Партия «Блок Петра Порошенко» требует от кандидатов, которых официально не поддерживает партия, не использовать символику блока для обмана избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в ходе кампании на нынешних парламентских выборах, а особенно на ее завершающем этапе, некоторые кандидаты обманывают избирателей и используют в своей агитации материалы, символику или ее фрагменты, которые должны свидетельствовать о якобы поддержке их со стороны «Блока Петра Порошенко».

«Мы неоднократно обращали внимание на недопустимость подобных манипуляций», - подчеркнули в партии.

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В штабе «Блока Петра Порошенко» сообщили о подготовке иска против ряда кандидатов, которые неправомерно используют их символику и тем вводят в заблуждение избирателей.

В партии также напомнили, что использовать символику могут только те кандидаты, которые поддержаны съездом партии, и имеют соответствующее разрешение.

«Также юридическая служба «Блока Петра Порошенко» подготовила ряд обращений к телевизионным каналам с требованием снять с рекламных блоков ролики тех кандидатов в народные депутаты, которые самовольно, без разрешения на то политической партии «Блок Петра Порошенко» использует в своей предвыборной агитации символику и лозунги нашей политической силы», - говорится в сообщении.

В частности, юристы блока зафиксировали недобросовестное использование символики в рекламных роликах самовыдвиженцев Александра Кузьмука (избирательный округ №38), Виктора Пилипишина (избирательный округ №223) и других.

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«Юридическая служба партии вынуждена обратиться в судебные и правоохранительные органы за факты введения в заблуждение избирателей теми кандидатами в народные депутаты-самозванцами, которые используют символику блока и при этом не являются выдвиженцами партии», - подчеркнули в партии.

«Подчеркиваем, символику Блока Петра Порошенко имеют право использовать только те кандидаты в народные депутаты, которых официально поддержала наша партия. Обращаем внимание руководителей СМИ и рекламных служб редакций на этот важный момент», - акцентирует пресс-служба.