Харьковский облсовет призывает ”тройку” отозвать письмо о присоединении к ПДЧ

Харьковский областной совет призывает руководителей страны отозвать подписанное ими письмо о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии 28 февраля по инициативе Партии регионов депутаты выступили с критикой этого документа и одобрили обращение к Президенту Украины, премьер-министру Украины, Председателю Верховной Рады Украины.

В заявлении говорится в частности, что подписание письма состоялось «без учета воли граждан Украины, что противоречит нормам права и принципам, на которых строится демократическое государство».

«Решения такого порядка не могут приниматься единолично, даже высшими должностными лицами. Ни в парламенте, ни в правительстве эти вопросы не обсуждались. Такие безрассудные действия несут угрозу суверенитету государства, провоцируют раскол в нашем обществе, делают невозможными партнерские отношения Украины с Североатлантическим альянсом. Харьковский областной совет призывает Президента Украины, премьер-министра Украины и Председателя Верховной Рады Украины отозвать подписанное ими письмо о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО», - говорится в обращении.

Харьковский облсовет считает, что «лишь народ, путем всеукраинского референдума, может решить вопрос о присоединении государства к тому или иному военному блоку».