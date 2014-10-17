Великобритания обеспечит украинских военных зимней одеждой и бронежилетами

Об этом "Европейской правде" сообщил постоянный секретарь МИД Великобритании Саймон Фрейзер (старший чиновник МИД, который не меняется в случае ротации правительства).

"Мы планируем оказать Украине военную помощь, решение принято на уровне правительства", - заявил он.

По данным представителя МИД, в согласованный пакет помощи войдут средства защиты и зимняя одежда на сумму 840,3 тысячи британских фунтов - более чем 17,3 миллиона гривен по курсу НБУ.

Донорские средства поступят из бюджетов МИД, Минобороны и международной разведки Британии.

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Поставляться будут товары, изготовленные в Великобритании. Также правительство Великобритании берет на себя расходы на транспорт и таможенное оформление.

"Помощь будет оказана в ответ на прямой запрос от Генштаба Украины", - сообщил чиновник.

В пакет военной помощи от Британии войдут:

- 1000 комплектов бронежилет+шлем;

- 80 комплектов медицинского оборудования для "скорых";

- 500 комплектов зимней одежды для военных;

- 500 теплых пончо.

17 октября правительственное решение о предоставлении поддержки Украине будет передано в парламент. В случае, если ни один из депутатов не будет возражать, через 14 дней будет начата процедура выделения помощи для Украины.

В противном случае эти возражения должен рассмотреть профильный комитет парламента, что на некоторое время затормозит направление вооружения.