BBC: Вещи пассажиров MH17 увозят с места крушения

Затем их отправят в Голландию родственникам пассажиров, сообщает российская служба BBC.

По данным издания, до сих пор не найдены останки 26 из 298 человек, находившихся на борту. Есть вероятность, что их так и не найдут.

Самолет малайзийских авиалиний был сбит над контролируемой боевиками территорией Донетчины 17 июля. Cначала террористы начали распространять заявления, что сбили возле Тореза украинский военный транспортник Ан-26, однако когда оказалось, что сбит пассажирский самолет, начали отрицать свою причастность.

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