Дипломаты: Киев должен вернуть Крым в повестку дня международных переговоров

По мнению дипломатов, украинская власть должна сосредоточиться на переводе переговоров в формате Украина-США-ЕС-РФ, противодействия попыткам Москвы внести любые изменения в текст Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС и возвращении крымской проблематики в повестку дня переговоров.

“В последнее время складывается впечатление, что украинская внешняя политика на российском направлении находится в определенном дипломатическом ступоре, вызванном продолжающейся неопределенностью позиции Украины относительно агрессии Москвы, выйти из которого очевидно будет пытаться Петр Порошенко на встрече с Владимиром Путиным 17 октября в Милане", - говорится в комментарии фонда "МИД".

По мнению экспертов, сложность такой задачи заключается прежде всего в том, что Москва делает все возможное, чтобы с помощью разного рода минских и других форматов получить вроде бы законные и постоянные поводы для вмешательства во внутренние дела Украины.

Читайте такжеПорошенко в обращении к украинцам рассказал о реализации его мирного плана. Полный текстПока заметно, что учитывая явное ухудшение международного и внутренне экономического положения России вследствие санкций и ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, Кремль принял решение несколько изменить тактику и, пока отказавшись от угроз и прямого давления на официальный Киев, решил:

· Сосредоточиться на сохранении влияния на Украину в энергетической и финансовой сферах;

· Усилить давление на украинское общество с точки зрения недопущения окончательного разрыва с Москвой с помощью так называемой «пятой колонны»;

· Попытаться затормозить осуществление европейского курса Украины.

Читайте такжеПорошенко: В Милане состоится ряд переговоров по поводу реализации Мирного планаПоэтому «Майдан иностранных дел» считает, что официальный Киев в данной ситуации должен сосредоточиться на:

· Переводе действующего переговорного формата в формат Украина - США - ЕС - РФ;

· Противодействии любым попыткам Москвы внести изменения («откорректировать») текст Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС и диверсификации торгово-экономических и энергетических контактов с целью уменьшения зависимости от РФ;

· Очистке власти от пророссийских кругов, в частности с помощью «Закона о люстрации», и системной борьбе с коррупцией на высших ступенях;

· Использовании так называемой «мирной паузы» для реального реформирования сектора безопасности, укреплении и оснащении Вооруженных сил Украины, в том числе с помощью западных партнеров;

· Возвращении крымской проблематики в активную часть международной повестки дня Киева;

· Осуществлении комплексных мер по противодействию российской «мягкой силе»

Кроме этого, по мнению «Майдана иностранных дел», было бы крайне необходимым сразу после парламентских выборов 26 октября начать широкую дискуссию относительно новых параметров гарантий безопасности Украины.

Справка. Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".