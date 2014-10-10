В ЕС обсуждают идею присоединения Украины

Об этом он сказал в интервью парламентскому каналу “Рада”.

Ахлин считает, что Украина должна в первую очередь проводить необходимые реформы для того, чтобы ставить вопрос о возможном членстве в ЕС.

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“Это очень сложное задание - вступить в ЕС. Я не знаю, сколько это может занять времени, 5 или 6 лет, но двери не закрыты, они открыты, но и в ЕС идет внутренняя дискуссия, каким образом Украина может вступить в ЕС”, - сказал Ахлин.

Он рассказал, что есть определенная группа стран, которые выступают против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС.

Вместе с тем он сообщил, что лично поддерживает идею присоединения Украины к ЕС.

В этой связи он добавил, что Украина, в свою очередь, должна быть решительно настроена для этого.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель предлагаемых им реформ - достичь европейских стандартов жизни и подать заявку на вступление Украины в ЕС в 2020 году.