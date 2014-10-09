Польский депутат объяснил, из-за чего Россию могут ожидать новые санкции от ЕС

Российская Федерация из-за невыполнения достигнутых в прошлом месяце договоренностей в Минске относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе может спровоцировать введение Евросоюзом новых санкций против нее.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель комиссии Сейма Польши по иностранным вопросам Роберт Тишкевич («Гражданская платформа» (РО)).

«Если Россия будет нарушать договоренности, заключенные в Минске, то рискует возможным введениям следующих европейских санкций, потому что многие уважаемые европейские политики были вовлечены в разработку этих договоренностей», - сказал он.

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Собеседник агентства обратил внимание на очевидность того, что эти договоренности на сегодняшний день не выполняются должным образом, например, Россия до сих пор не вывела из Украины тяжелую военную технику, продолжается кровавое противостояние.

В то же время депутат отметил, что Европейский Союз в любом случае будет комплексно анализировать выполнение Минских договоренностей.

«Это будет анализироваться в целом, например, проведение сепаратистами выборов в так называемых «Донецкой» и «Луганской» «народных республиках» и непризнание или способствование невозможности проведения украинских выборов. Это, по моему мнению, может быть серьезным сигналом для оценки того, что РФ не выполняет свои обязательства», - сказал Тишкевич, отвечая на вопрос, что в нынешних условиях может спровоцировать дискуссию на тему новых санкций против РФ.

«Никогда не бывает так, что решение о введении санкций является результатом какого-то одного события. Это следствие общей оценки – выполняются Минские договоренности или нет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ЕС ввел новый раунд санкций против России в сентябре и объявил, что они могут быть отменены, ослаблены или ужесточены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на востоке Украины.

5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

20 сентября в Минске по итогам встречи трехсторонней контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

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Согласно последним данным украинской стороны, с момента объявленного 5 сентября перемирия погибло свыше 40 мирных жителей и около 60 украинских военнослужащих.

Внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 26 октября в то время, как пророссийские боевики, которые захватили часть населенных пунктов Донбасса, среди которых областные центры Донецкой и Луганской областей, планируют свои выборы на 9 ноября.