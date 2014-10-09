Польский эксперт: Украина должна давить на ЕС для ужесточения санкций против РФ

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал директор Польского института международных дел PISM Марчин Заборовский.

"Нет давления со стороны Украины, чтобы ЕС дальше обострял санкции. Этот импульс сначала должен быть со стороны украинского правительства", - сказал он.

Собеседник агентства, комментируя несоблюдение условий достигнутого более месяца тому назад перемирие на Донбассе, отметил, что собственно на это должны обращать внимание представители украинского правительства в беседах с представителями ЕС.

"Нужно четко сказать: - мы нуждаемся в большем давлении с вашей стороны. Сейчас, как мне кажется, такого давления нет", - отметил он.

Читайте такжеПольша хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине - МИДКомментируя возможную встречу президентов Петра Порошенко и Владимира Путина на будущей неделе в рамках саммита ASEM в итальянском Милане, Заборовский скептически оценил шансы того, что президентам удастся найти решение конфликта в Украине. В частности, он сказал: "Я не принадлежу к оптимистам по делу решения этого конфликта. Считаю, что Путин не отпустит легко Донбасс. Более того, считаю, что любая договоренность о специальном статусе для него - это сигнал, что он может идти дальше".

Заборовский отметил, что Россия, скорее всего, попытается пробить наземный коридор к оккупированному ею в марте этого года Крыму, поскольку это имеет для нее "экономический смысл".

Как сообщал УНИАН, Евросоюз ввел третий этап санкций против России за ее агрессию в Украине в сентябре этого года, заявив, что может их отменить, облегчить или еще больше обострить в зависимости от развития ситуации на Донбассе.

По последним данным украинской стороны, несмотря на объявленное 5 сентября перемирие, пророссийские боевики продолжают атаковать позиции украинских силовиков и обстреливают мирное население, в результате чего за последний месяц погибло еще почти сто человек - без учета потерь боевиков.