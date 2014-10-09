Бывшие активисты Радикальной Партии призвали однопартийцев покинуть ряды партии Ляшко

Соответствующее заявление обнародовал член ГО «Щит» Владимир Мисецкий на пресс-конференции.

«ГО «Щит» призывает вас обратить внимание на вашего в кавычках лидера Олега Ляшко, под громкими лозунгами и эффективными действиями скрывает собственное материальное обогащение и защиту интересов олигархии. Призываем вас, однопартийцы следовать нашему примеру и выйти из рядов «Радикальной партии» и на основании ст. 68 закона «О выборах народных депутатов Украины» побудить избирателей не голосовать за Олега Ляшко», - сказано в заявлении.

Также Мисецкий обратился к кандидатам в депутаты от политической силы Ляшко: «Мы обращаемся к тем людям, которые вложили свои миллионы, чтобы пройти в Верховную Раду от «Радикальной партии». Забирайте, пожалуйста, свои деньги до выборов, потому что после выборов будет поздно».

Кроме того он добавил, что по информации ГО «Щит» в ВРУ через политическую силу Ляшко также пытаются попасть люди, «которые тесно общаются с министрами ДНР», и что этим должно заинтересоваться СБУ.

Другой участник пресс-конференции, член ГО «Щит» Юрий Малинич, заявил, что Ляшко занимается подкупом наблюдателей на избирательных участках, используя приемы сетевого маркетинга: «Наблюдателям платят по 500 грн, и человек, который вызвалася быть наблюдателем, должен привести с собой еще 2 - 3-х родственников».

Кроме того, участники пресс-конференции рассказали, что руководители ГО «Щит», которые возглавляли областной и городской штаб партии Ляшко на президентских выборах, покинули ряды Радикальной партии после конфликта с ее центральным аппаратом.