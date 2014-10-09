В ООН заявили о росте количества иностранцев на стороне сепаратистов

Отчет основывается на результатах работы мониторинговой миссии ООН в Украине, сообщает DW.

Как отмечается в документе ООН, продолжают поступать сообщения о боевиках, которые размещались в пределах жилых районов и смешивались с местным населением, тем самым ставя под угрозу жизни мирных жителей. Под обстрел попадают и мирные жители, которые пытаются покинуть зону конфликта. Так, 18 августа в районе между поселками Хрящеватое и Новосветловка боевики обстреляли колонну автомобилей с гражданскими, которые пытались выехать из Луганска, в результате чего по меньшей мере 17 человек погибли и шестеро получили ранения. Отдельно в отчете ООН отмечается, что обстрелам также подвергаются пенитенциарные учреждения: 20 августа два артиллерийских снаряда попали Макеевскую пенитенциарную колонию № 32, что на Донетчине, в результате чего двое заключенных погибли, шестеро были ранены.

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Некоторые из зарегистрированных случаев беспорядочного обстрела в густонаселенных районах могли осуществляться украинскими вооруженными силами, отмечается в отчете. По данным ООН, в отношении некоторых из них управление внутренних дел Донецкой области проводит расследование.

ООН также обращает внимание на увеличение количества иностранных бойцов, которые принимают участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, в том числе граждан Российской Федерации - якобы "бывших военнослужащих или военных "в отпуске".

ООН также отмечает, что со дня подписания соглашения о прекращении огня в Минске 5-го сентября многократно осуществлялись обстрелы украинских военных со стороны вооруженных формирований. Сообщается о 49 убитых и 242 раненых военнослужащих.

В отчете ООН также говорится о том, что незаконные вооруженные формирования продолжают систематически терроризировать население в контролируемых ими районах, совершая убийства, похищения, пытки, жестокое обращение и другие серьезные нарушения прав человека, в том числе уничтожение жилья и наложение ареста на имущество.

Кроме того, в "ДНР" и "ЛНР" были созданы параллельные управляющие структуры. Члены так называемой "президиума совета министров Донецкой Народной Республики" приняли незаконный "уголовный кодекс", который "вступил в силу" 18 августа. Он сформирован по образцу уголовного кодекса Российской Федерации, и его положения включают в себя создание военных трибуналов для вынесения смертных приговоров, которые будут применять в случаях убийства при отягчающих обстоятельствах.

В то же время эксперты ООН критикуют и деятельность украинских добровольческих батальонов.

По данным СБУ, от середины апреля по 25 августа меньшей мере 1000 человек были задержаны по подозрению в том, что они являются "боевиками и диверсантами". После 25 августа еще минимум 52 человека были задержаны по всей стране по подозрению в совершении таких преступлений. Часть задержанных после освобождения жаловалась на жестокое отношение: побои, плохое питание и отсутствие медицинской помощи.

В отчете ООН приводят примеры со ссылкой на свидетельства очевидцев о якобы пытках и бесчеловечном отношении со стороны воинов некоторых добровольческих батальонов в отношении людей, которые могут благосклонно относится к сепаратистам.

В то же время в ООн подчеркивают, что вся эта информация требует тщательной проверки.

Ранее в ООН заявляли, что На Донбассе прекратили работать почти 40 тысяч малых и средних предприятий.