СБУ: Курченко получил российское гражданство

Глава наблюдательного совета группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко, в отношении которого украинские правоохранители возбудили ряд уголовных дел, получил гражданство Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В настоящее время правоохранительными органами принимаются меры по задержанию Курченко, который находится в международном розыске. По имеющимся данным, он скрывается в России, где в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации», - отмечают в сообщении.

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Наопмним, Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства от 11.03.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.

Следствие установило, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень.