61% украинцев считают провокации РФ причиной сепаратизма - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года.

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При этом респонденты среди причин также указывали пророссийские настроения значительной части жителей региона (37,9%), действия «олигархов» Донбасса (29,7%) и смену власти в стране в феврале 2014 года (27,7%). Каждый пятый опрошенный (19,7%) считает одной из причин сепаратизма ошибки новой украинской власти. Такие причины, как события в Крыму и сложная социально-экономическая ситуация в регионе назвали по 17,3% респондентов. Каждый десятый (9,9%) среди причин назвал провокации и подрывную деятельность со стороны стран Запада, а каждый двадцатый (4,8%) – излишнюю централизацию власти в Украине.

Провокации и подрывную деятельность со стороны России как причину сепаратизма на востоке Украины назвало абсолютное большинство опрошенных в Западном, Центральном и Восточном регионах страны, а также относительное большинство (40,5%) жителей Южного региона. На Донбассе эту причину указали 25,9% респондентов в то время, как относительное большинство (44,5%) причиной назвали смену власти в стране в феврале 2014 г.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года. Были опрошены 2014 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.