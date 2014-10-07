Все партии Майдана должны объединяться в борьбе с "подозрительными" кандидатами - Луценко

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что мы все, все "партии Майдана" должны еще раз встретиться и договориться по всем мажоритарным округам, где выдвигаются символы режима Януковича или подозрительные "посевальщики", чтобы остановить их с помощью выдвижения единого кандидата от "партии Майдана", - заявил Луценко, добавив, что это поможет "народной люстрации".

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"Мне, например, нравится ваш список "Народного фронта". Там очень много моих друзей. И мы также мечтали о том, чтобы быть в едином списке. И не по нашей вине этого не произошло", - обратился он к Татьяне Чорновол, которая идет в "Народном фронте".

Луценко также пообещал, что все члены Блока Петра Порошенко обнародуют свои декларации о доходах.