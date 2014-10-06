Российские срочники не вернутся домой, их отправили на "мясо" – правозащитница

Она сообщила, что группу "Груз 200 из Украины в Россию" сегодня снова заблокировали в Facebook, передает "Еспресо.TV".

"Давно пора говорить, что российские войска введены и в России об этом люди просто не знают. Все это скрывается. Очень жаль родителей и матерей, которые пытаются понять правду. И эта правда для них становится очень ужасной", - сказала Васильева .

Правозащитница сообщила, что ей наконец удалось сдвинуть с места самое сложное дело - найти место, где родители российских солдат, с которыми нет связи, смогли бы сдать кровь для идентификации останков военнослужащих.

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"Я могу сказать, что это сложное дело, но самое главное, что нашли то место, где родители должны будут сдать свою кровь, прислать ее, чтобы идентифицировать погибших.

"Около 200 человек ищут через нашу группу детей. А к осени будет полный обвал, потому что срочники должны будут вернуться домой, а они не вернутся, потому что их отправили на "мясо", - отметила Васильева.