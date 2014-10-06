Боевики обстреляли Золотое Луганской области, есть жертвы

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"6 октября с 14.15 до 14.30 со стороны города Кировск Луганской области, который в настоящее время находится под контролем так называемой ЛНР, в сторону г. Золотое-3 боевиками был совершен артобстрел с РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

В результате артобстрела от осколочных ранений скончалась местная жительница.

Читайте такжеБоевики трижды обстреляли позиции военных у Счастья - ОК "Север"По указанному факту открыто уголовное производство ст. 216 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики обстреляли Счастье Луганской области, в результате чего были ранены 9 мирных жителей.