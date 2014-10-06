Боевики трижды обстреляли позиции военных у Счастья - ОК "Север"

В течение минувших суток сепаратисты 4 раза обстреляли войска оперативного командования «Север», три из которых в районе города Счастье.

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Север". "Нападавшие днем и ночью используют различные виды оружия, как отдельно - минометный огонь или артиллерию, так и совместно - минометы, танки, автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении. Читайте такжеСНБО: обстрелы из установок "Град" зафиксированы в районе Лисичанска (карта А)Также ночью над позициями воинских частей и подразделений оперативного командования «Север» зафиксированы два пролета беспилотных летательных аппаратов противника. По итогу суток потерь среди военнослужащих оперативного командования «Север» нет.

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