Неделя в цифрах, 5 октября

1 сотрудник Международного комитета Красного Креста в Донецке был убит в результате обстрела города предположительно из РСЗО «Ураган». Погибшему гражданину Швейцарии Дюпаскье было 38 лет. Ранее он работал в Пакистане, Йемене, Гаити, Египте, Папуа-Новой Гвинее. Боевики ДНР с помощью российских средств массовой информации пытаются скрыть свою причастность к убийству.

1 новое дело против экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и экс-министра финансов Юрия Колобова расследует Генеральная прокуратура Украины. По информации ГПУ, сбежавшие из страны чиновники, подозреваются в создании отдельной сети спецсвязи за средства государственного бюджета. В СБУ отмечают, что после внесения изменений в государственный бюджет, совершенного противоправным путем, строительство выделенной телекоммуникационной сети специальной связи было незаконно профинансировано на сумму в 220 млн гривен.

2 украинских банка – «Демарк» и «Порто-Франко» были признаны НБУ неплатежеспособными. В этой связи, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банки временную администрацию. В Фонде напоминают, что в период действия временной администрации вкладчики банков могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тысяч гривен.

4 дня в неделювместо пяти предлагают работать эксперты Международной организации труда (МОТ).

5 последних минут в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой донецкий «Шахтер» принимал португальский «Порту» во Львове, решили судьбу матча – «Шахтер» упустил победу в игре и сыграл вничью – 2:2.

7 раундов понадобилось украинскому боксеру Александру Усику чтобы одолеть тяжеловеса Данеэла Брюэра из ЮАР и завоевать свой первый титул на профессиональном ринге - Интерконтинентального чемпиона WBO.

9 из 10 проектов в России остановила американская компания ExxonMobilиз-за санкций США против РФ. В частности ExxonMobil, отказалась от разведки и освоения шельфов Черного моря, Арктического региона и Западной Сибири.

10 дней вместо одного месяца будут рассматриваться жалобы в Антимонопольный комитет Украины на проведение государственных закупок лекарственных средств. В АМКУ отмечают, что с начала года в ведомство поступило 118 жалоб, касающихся нарушений заказчиком проведения процедур госзакупок лекарств и изделий медицинского назначения, из них 31 жалоба касалась действий Министерства здравоохранения.

16 кандидатов в депутаты с именем главного негодяя космической саги «Звездные войны» Дарта Вейдера зарегистрировала Центральная избирательная комиссия по мажоритарным округам. В целом, по одномандатным (мажоритарным) округам, в Верховную Раду баллотируются 3468 кандидатов.

19% может составить инфляция в Украине в 2014 году, по прогнозам Всемирного банка. В 2015 году инфляция может составить до 10%. В 2016 и 2017 году ожидается инфляция на уровне 6,9% и 5,8%, соответственно.

23 офиса НПЗ Petrotel, 97,1% акций которого принадлежит компании «Лукойл», в Румынии были подвергнуты массовым обыскам. Прокуратура страны изъяла ряд бухгалтерских документов компании. На данном этапе расследования, по данным прокуратуры, потери от уклонения от уплаты налогов и отмывания денег оцениваются в 230 млн евро.

26 киевских улиц собирается переименовать столичная власть. По словам председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры Игоря Луценко, это решение должно приниматься на сессии Киевсовета после того, как мэр города Виталий Кличко внесет его на рассмотрение.

35 реформ необходимо провести Украине для того, чтобы стать частью европейского сообщества. В частности, это реформы для обеспечения верховенства права, энергоэффективности, социальной защиты и совершенствования избирательного законодательства.

55% граждан России негативно относятся к Украине, по данным опроса российского «Левада Центр». Социологи отмечают, что это один из самых высоких показателей, зафиксированных в последние годы. Наблюдается также снижение количества тех, кто хорошо относится к украинцам, хотя их все еще больше половины – в мае таких было 81% от всех опрошенных, в сентябре – 61%. При этом меньше половины респондентов (39%) считают Украину заграницей.

108 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли во время выхода из Иловайского котла, по данным Министерства обороны. На сегодняшний день фамилии погибших засекречены. В то же время Минобороны не располагает данными в отношении погибших правоохранителей и бойцов добровольческих батальонов.

127 депутатов, которые голосовали за «диктаторские законы» 16 января, баллотируются в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах, назначенных на 26 октября. По данным движения «Чесно», 39 из них идут на выборах по спискам партий. В частности, от «Оппозиционного блока», Коммунистической партии Украины и партии «Сильная Украина».

159 военнослужащих и силовиков были отмечены государственными наградами за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

500 наблюдателей ОБСЕ будут работать в Украине, в том числе, на востоке страны. Таким образом, состав Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине увеличен еще на 150 человек.

700 украинских военнослужащих и около 1700 гражданских лиц остаются в плену у боевиков, по словам постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева. В то же время, по данным СБУ, в течение последних двух недель были освобождены из плена 468 граждан Украины.

3 338 человек умерли от вируса геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке. Заразились вирусом 7 178 человек. В настоящее время, по данным ВОЗ, случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.

3 627 человек погибли и 8 447 получили ранения с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Такие данные в своем новом докладе приводит Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

4 600 жилых домов в Донецкой области были разрушены в результате боевых действий.

6 627 кандидатов в народные депутаты зарегистрировано Центральной избирательной комиссией для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. При этом по данным гражданской сети ОПОРа, 302 зарегистрированных кандидата являются действующими депутатами. Кроме того, в регистрации было отказано 819 кандидатам. Первой причиной отказов, по рейтингу ОПОРы, является отказ кандидата подписать заявление с обязательством отказаться от представительского мандата или иной деятельности, не совместимой с мандатом народного депутата.

295 000 человек официально являются внутренне перемещенными в Украине. В то же время, по данным ООН, примерно 5 миллионов человек остаются в зонах, затронутых конфликтом.

REUTERS

515 315 человек – общее количество избирателей за рубежом по состоянию на начало сентября. Напомним, в 73 странах мира создано 113 заграничных избирательных участков для голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине.

11 000 000 гривен НБУ под руководством одного из соратников экс-президента Виктора Януковича - Сергея Арбузова - безосновательно потратил на информирование о деятельности центробанка коммерческих банков. В ГПУ сообщают, что, по результатам проверки, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Национального банка Украины.

60 000 000 гривен потребуется для проведения капитального ремонта сгоревшего во время акций протеста в центре Киева Дома профсоюзов. Федерация профсоюзов Украины хочет восстановить Дом профсоюзов в том виде, в котором здание было до пожара.

130 000 000 гривен недополучил Киев на закупку медикаментов для тежелобольных. В частности, для детей и взрослых, больных гемофилией, для больных гепатитом, для больных онкозаболеваниями и прочих.

3 000 000 000 гривен пенсионных выплат не смогли получить более 225 тысяч пенсионеров в Донецкой области. Эти средства остаются на счетах Пенсионного фонда Украины.

19 000 000 000 долларов может составить сделка по продаже мессенджера WhatsApp крупнейшей социальной сетью Facebook. По условиям сделки, владельцы WhatsApp получат акции Facebook на 12 миллиардов долларов и 4 миллиарда долларов наличными. Кроме того, в течение четырех лет они смогут получить акции Facebook еще на 3 миллиарда долларов, если мессенджер добьется определенных финансовых показателей.

Маргарита Андреева