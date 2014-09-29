Для вступления в ЕС Украине нужно провести 35 реформ

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив во время общественного обсуждения "Стратегии реформ 2020", передает радио "Свобода".

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"Путь в Европу будет сложным. Мы должны понимать, что для того, чтобы стать частью европейского сообщества, де-юре мы должны отвечать четким критериям. Их 35. Фактически каждый из 35 критериев - это конкретные реформы, которые должны состояться", - подчеркнул он.

В частности, по словам Дмитрия Шимкива, это реформы для обеспечения верховенства права, энергоэффективности, социальной защиты и совершенствования избирательного законодательства.

Заместитель главы администрации президента представил "Стратегию реформ 2020", состоящий из 62 реформ. Петр Порошенко презентовал стратегию на пресс-конференции на прошлой неделе.