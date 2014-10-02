Румынская полиция обыскала 23 офиса компании "Лукойла"

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Romania-insider.

По словам прокурора Плоешти (город в Румынии, в котором находится завод Лукойл - ред.), в 23 офисах НПЗ Petrotel, 97,1% акций которого принадлежит "Лукойл", прошли массовые обыски. Прокуратура страны изъяла ряд бухгалтерских документов компании.

"На данном этапе расследования, потери от уклонения от уплаты налогов и отмывания денег оцениваются в 1,03 млрд леев (230 млн евро)", — заявил прокурор Плоешти.

Читайте такжеРумыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и МолдовыОн также добавил, что информацию о преступлении следователи получили от службы разведки Румынии.

Отметим, что Лукойл Petrotel, компания, которая руководит одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, является олной из 10 самых крупных местных компаний по объемам реализации. В прошлом году ее продажи составили 1.25 млрд. евро.