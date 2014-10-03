Еврокомиссия одобрила продажу WhatsApp Facebook за 16 миллиардов долларов

Об этом сообщает AFP со ссылкой на решение регулятора, передает Lenta.ru.

По заявлению Еврокомиссии, Facebook и WhatsApp не являются «близкими конкурентами», поэтому у пользователей после завершения сделки в 19 миллиардов долларов будет «широкий выбор» альтернативных способов общения.

Как сообщает Wall Street Journal, противники сделки в Евросоюзе говорили, что подобные действия со стороны американских компаний будут способствовать тому, что в руки Facebook попадет еще большее количество пользовательских данных. Однако регулятор заявил, что вопросы приватности не подпадают в рамки антимонопольного законодательства Евросоюза.

В апреле этого года сделку между Facebook и WhatsApp одобрила Федеральная комиссия США по торговле (FTC).

Читайте такжеFacebook покупает мессенджер WhatsApp за $16 млрдКрупнейшая социальная сеть в мире объявила о намерении купить WhatsApp в середине февраля. По условиям сделки, владельцы WhatsApp получат акции Facebook на 12 миллиардов долларов и 4 миллиарда долларов наличными. Кроме того, в течение четырех лет они смогут получить акции Facebook еще на 3 миллиарда долларов, если мессенджер добьется определенных финансовых показателей.

WhatsApp — один из самых популярных мобильных мессенджеров. Он позволяет владельцам мобильных устройств обмениваться сообщениями, картинками, видеороликами и звуковыми файлами. Пользователями WhatsApp являются около 450 миллионов человек. Facebook также разработала конкурирующий сервис Facebook Messenger и намерена перенести в него весь обмен личными сообщениями на мобильных приложениях.