Еврокомиссия одобрила продажу WhatsApp Facebook за 16 миллиардов долларов
Еврокомиссия одобрила покупку мессенджера WhatsApp крупнейшей социальной сетью Facebook, несмотря на протест европейских телекоммуникационных компаний, обеспокоенных увеличением влияния американских конкурентов.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на решение регулятора, передает Lenta.ru.
По заявлению Еврокомиссии, Facebook и WhatsApp не являются «близкими конкурентами», поэтому у пользователей после завершения сделки в 19 миллиардов долларов будет «широкий выбор» альтернативных способов общения.
Как сообщает Wall Street Journal, противники сделки в Евросоюзе говорили, что подобные действия со стороны американских компаний будут способствовать тому, что в руки Facebook попадет еще большее количество пользовательских данных. Однако регулятор заявил, что вопросы приватности не подпадают в рамки антимонопольного законодательства Евросоюза.
В апреле этого года сделку между Facebook и WhatsApp одобрила Федеральная комиссия США по торговле (FTC).
Читайте такжеFacebook покупает мессенджер WhatsApp за $16 млрдКрупнейшая социальная сеть в мире объявила о намерении купить WhatsApp в середине февраля. По условиям сделки, владельцы WhatsApp получат акции Facebook на 12 миллиардов долларов и 4 миллиарда долларов наличными. Кроме того, в течение четырех лет они смогут получить акции Facebook еще на 3 миллиарда долларов, если мессенджер добьется определенных финансовых показателей.
WhatsApp — один из самых популярных мобильных мессенджеров. Он позволяет владельцам мобильных устройств обмениваться сообщениями, картинками, видеороликами и звуковыми файлами. Пользователями WhatsApp являются около 450 миллионов человек. Facebook также разработала конкурирующий сервис Facebook Messenger и намерена перенести в него весь обмен личными сообщениями на мобильных приложениях.