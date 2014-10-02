На выборы в Раду идут 16 Дартов Вейдеров

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

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Исходя из информации, размещенной ЦИК, все Вейдеры - граждане Украины, без судимости, проживающие последние 5 лет на территории Украины.

Отличить их можно по отчеству (правда не всех, шестеро – полные тезки), месту и дате рождения, месту жительства и работы, большинство из них - самовыдвиженцы.

Как сообщал УНИАН, на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировано 6 тыс. 627 кандидатов, из которых 302 являются действующими народными депутатами.