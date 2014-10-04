В ООН советуют сократить рабочую неделю до 4 дней

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Эксперты МОТ приводят аргументы в пользу сокращения рабочей недели. Во-первых, это позволит поправить здоровье населения, поскольку многие заболевания в современном мире вызваны переработками, постоянным пребыванием в офисе и стрессом.

Во-вторых, короткая неделя позволит создать больше рабочих мест. В-третьих, различные исследования показывают, что люди более продуктивны, когда работают меньше. Те, кто проводит в офисе долгие часы, нередко лишь имитируют бурную деятельность.

Согласно другим исследованиям, люди, которые посвящают работе 4 дня в неделю, чаще чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными жизнью.

И, наконец, один из самых веских аргументов в современном мире: отказ от одного рабочего дня положительно скажется на окружающей среде – хотя бы потому, что поездок на работу и с работы станет меньше на несколько миллиардов в неделю.

Четырехдневная рабочая неделя - очень популярная в наши дни тема, которую часто обсуждают в бизнес-кругах. Идею четырехдневки, как сообщают в МОТ, в частности поддерживают один из основателей компании «Гугл» Ларри Пейдж и мексиканский миллиардер Карлос Слим.