Порошенко присвоил государственные награды 159 военным

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 159 военнослужащих и силовиков.

Как отмечается в соответствующем указе, текст которого размещен на сайте президента, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены военнослужащие Вооруженных сил Украины, органов и подразделений Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины (некоторые - посмертно).