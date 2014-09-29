Порошенко присвоил государственные награды 159 военным
19:21, 29 сентября 2014Армия
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Президент отметил военнослужащих и силовиков за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 159 военнослужащих и силовиков.
Как отмечается в соответствующем указе, текст которого размещен на сайте президента, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены военнослужащие Вооруженных сил Украины, органов и подразделений Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины (некоторые - посмертно).
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