The Wall Street Journal: Как госдолг России и валютные рынки могут привести страну к кризису

Об этом пишет Майкл Кейси в аналитической статье под названием «Как госдолг России и валютные рынки могут привести страну к кризису», опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Но это не означает, что президент России не приведет страну к финансовому кризису в конечном итоге, или, что он не будет прибегать к еще более жестким мерам для его сдерживания, чем ограничение потока средств через границу. Просто для того чтобы этот кризис возник, потребуется больше времени, чем предполагает активная распродажа финансовых инструментов.

Факт № 1: по состоянию на конец августа у России было 465 млрд. долл. золотовалютных резервов, пятых по величине в мире. На такую сумму центральный банк мог бы купить огромное количество рублей, чтобы поддержать валюту.

Факт № 2: еще 10 месяцев назад у России было 524 млрд. долл. резервов. То, что эта сумма уменьшилась на 69 млрд. долл. должно заставить вас подумать о том, что нужно относиться к значимости Факта № 1 со скептицизмом.

Всего за пять месяцев в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Россия потеряла 210 млрд. долл. из-за оттока капитала из резервов. На самом деле в стране наблюдается почти непрерывный отток капитала – богатые граждане все время тайно выводят свои деньги в оффшор – а в нынешней ситуации есть много факторов, которые могут усилить эту тенденцию вывода капиталов.

Цены на нефть опустились до двухлетнего минимума и могли бы упасть еще больше, если бы не конфликт на Ближнем Востоке, что очень сильно сокращает доходы в госбюджет России и доходы частных лиц. Более того, г-н Путин столкнулся с некоторыми непредвиденными обстоятельствами, которые потенциально принесут большие затраты. Подпольная война в Украине может опустошить государственную казну, и возможно придется спасать от банкротства российские банки и другие политически важные компании, если европейские и американские санкции слишком жестко ограничат их действия. А если сюда добавить перспективу вмешательства центрального банка, когда рубль упадет до минимально возможного уровня курса валютной корзины, то совсем не трудно представить себе замкнутый круг, который ускорит истощение резервов.

«Россия – большая страна, и у нее много потребностей», – говорит Майкл Сирами, вице-президент финансовой компании Eaton Vance, управляющей активами на сумму 288 млрд. долл. «Это не то, что Гана, которая имеет 500 млрд. долл. резервов».

Несколько хеджевых фондов, изголодавшихся по риску, из той толпы, которая считает, что «не стоит делать ставки против Путина», как выразился лондонский аналитик из Standard Bank Тимоти Эш, воспользовавшись ситуацией, раскупили высокодоходные российские облигации, цены на которые были сбиты, после того как в сентябре было достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, а Путин умерил свою риторику, в результате чего поползли слухи о том, что США и ЕС могут смягчить санкции. Но для более широкой, более консервативной группы институциональных инвесторов вся эта ситуация с Украиной, которая обнажила готовность Путина поставить под угрозу экономику страны ради геополитического захвата власти, закрепила мнение о том, что «в Россию нельзя инвестировать», – сказал г-н Эш.

Нынешний фон замедления роста, увеличения уровня инфляции и падения рубля вытекает из тех упущений, которые были сделаны еще до введения санкций в связи с украинским кризисом, говорит Фрэнсис Хадсон, международный стратег в Standard Life Investments, управляющей активами стоимостью 313 млрд. долл. Она указывает на чрезмерную зависимость от экспорта сырьевых товаров и на неспособность использовать предыдущие подъемы, чтобы диверсифицировать экономику.

Иностранным инвесторам следует пересмотреть эту историю.

Читайте такжеThe Wall Street Journal: Евросоюзу грозит новый спор с Россией из-за Соглашения с УкраинойКроме того, что иностранные кредиторы, что доказано временем, «находятся довольно низко в пищевой цепи», говорит Тимоти Эш из Standard Bank, последние факты также показывают, что часто интересы кредиторов не учитываются, и этому способствуют лояльные к заемщикам суды, унаследованные от советской эпохи. Он отмечает, что во время недавнего мирового кризиса, недействующие ссуды банков непропорционально выросли в России, хотя баланс экономики в целом был в относительно хорошем состоянии до этого. Это свидетельствует, по словам г-на Эша, об укоренившемся «нежелании платить».

Учитывая эту культурную предрасположенность, все больший ущерб для экономики от санкций, наряду с снижением доходов от продажи нефти и газа и падением рубля – что делает выплаты по внешнему долгу дороже – может способствовать формированию опасного, самоусиливающегося цикла.

Недоверие к рублю привело к зависимости российских компаний от валютных облигаций. В какой-то момент целая масса этих компаний может оказаться неплатежеспособной. Конечно, г-н Путин может выручить те компании, которые имеют стратегическое или политическое значение, но это в свою очередь означает, что его большие резервы могут очень быстро исчезнуть, и в этом случае возможность контроля над движением капитала снова будет обсуждаться.