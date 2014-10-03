The New York Times: Путин трубит об экономической силе, его советники не столь уверены

Эндрю Крамер в своей статье, которая называется «Путин трубит об экономической силе, но его советники кажутся менее уверенными», опубликованной в американской газете The New York Times, пишет, что президент России Владимир Путин сделал все, чтобы обрисовать радужную картину российской экономики во время своего выступления перед лидерами бизнеса в четверг, заявив, что страна остается «открытой для мира», планируется экономический рост, несмотря на санкции, введенные ЕС и США.

Путин казался довольно расслабленным и постоянно шутил с финансистами, которые собрались на банковскую конференцию. Он пытался развеять опасения о том, что Россия, которая быстро и в больших количествах теряет деньги из-за оттока капитала, приближается к глубокой рецессии, уровень инфляции растет, происходит обвал рубля, и в соответствии с упрямыми слухами, готовится установить контроль над движением капитала, если инвесторы будут продолжать выводить деньги из страны.

Россия хорошо подготовлена​​, чтобы продержаться в трудные времена, сказал он, поскольку у страны все еще есть значительные валютные резервы на общую сумму около 460 млрд. долл. Чтобы привлечь инвестиции, пошутил Путин в части вопросов и ответов, «все, что мне нужно делать, это улыбаться и показывать, что черт не так страшен, как его рисуют».

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Путин сообщил, что Россия будет опираться на свои резервы для замены иностранных кредитов, а также стимулировать развитие сельского хозяйства внутри страны, чтобы на столах у россиян появились домашние продукты вместо импортных, на ввоз которых Кремль ввел эмбарго в ответ на санкции Запада.

Он также добавил, что деньги из одного из суверенных фондов России, Фонда прямых инвестиций, могут быть направлены на инвестиции для бизнеса тех компаний, для которых из-за санкций был закрыт доступ к финансированию с Запада.

Путин добавил, что Россия по-прежнему соблюдает принципы «открытой» экономики, опроверг слухи о контроле над движением капитала и заявил, что введение санкций Соединенными Штатами и Евросоюзом в связи с украинским конфликтом противоречит основным идеям Всемирной торговой организации. Российский президент назвал санкции, которые коснулись состоятельных граждан, а также банков и предприятий, связанных с политикой, «полной чушью».

«Да, мы видим сильные колебания на валютном рынке», – сказал Путин. «Но я хочу подчеркнуть самое главное: фундаментальные факторы, поддерживающие стабильность, очень сильные, очень надежные. Этими факторами являются почти бездефицитный бюджет, значительные резервы и солидный платежный баланс», – сказал он.

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Несмотря на заверения г-на Путина, большинство экономистов считают, что макроэкономический фундамент России довольно шаткий. Всемирный банк прогнозирует, что российская экономика вырастет всего лишь на 0,5 % в этом году и еще меньше в следующем году. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил в прошлом месяце, что из-за оттока капитала с начала украинского кризиса из России было выведено 110 млрд. долл.

Рубль, который был неустойчивым даже в лучшие времена, упал до самого низкого уровня по отношению к доллару после гиперинфляции начала 1990-х, прежде чем немного вырос на этой неделе. И российский фондовый рынок упал примерно на 3% в этом году, в то время как другие фондовые рынки по всему миру выросли на 9%, в соответствии с индексом мировых акций, составленным Morgan Stanley.

Российская экономика сильно зависит от доходов от нефти и газа, которые на 50% пополняют бюджет, и на долю которых приходится 60% экспорта. Но в последнее время цены на нефть очень сильно упали, достигнув самого низкого уровня за два года и, по мнению большинства аналитиков, будут снижаться и дальше, поскольку американское производство растет.

Даже высокопоставленные российские чиновники, специализирующиеся в экономических вопросах, в своих выступлениях, предшествующих речи г-на Путина, расходились во мнениях со своим лидером.

Министр экономики Алексей Улюкаев сказал, что Россия погрязла в стагфляции, при том, что уровень инфляции составляет 8 %, а рост не достигает и 1 %. Главный экономист ВТБ, государственного банка, подсчитал, что из-за санкций Запада рост ВВП снизился примерно на 1 %, а это около 20 млрд. долл.

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Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, сожалеет о том, что сразу после того как был завершен пересмотр системы для очистки рынка ценных бумаг, чтобы она стала выгодной для инвесторов, только немногие иностранные инвесторы пользуются этим в настоящее время.

«Чтобы все это работало, как финансовый центр, Россия также нуждается в инвесторах», – сказала г-жа Набиуллина.

Но больше всего удивила речь Германа Грефа, бывшего министра экономики и главы крупнейшего российского розничного банка «Сбербанк», который выступил с резкой критикой экономической политики правительства, поинтересовавшись, почему Россия вновь возвращается к модели экономического развития, которым управляет государство.

Советский Союз распался, по его словам, из-за «ошеломляющей некомпетентности советского руководства». Они не соблюдали законы экономического развития. Половина российской экономики уже в монополизированных отраслях, сказал г-н Греф. «Вы не можете мотивировать людей Гулагом, как в Советском Союзе».