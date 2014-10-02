В России возбудили уголовное дело против Гелетея и Муженко

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Читайте такжеСледком РФ: Шансы освободить Савченко такие же, как у Порошенко стать президентом США"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, командира 25 бригады вооруженных сил Украины Олега Микаса, а также других пока неустановленных лиц из числа командиров 93 бригады ВСУ и ряда высших должностных лиц из числа военного руководства Украины", - сообщил Маркин.

Читайте такжеГелетей и Муженко отказались комментировать Иловайскую трагедию в открытом режиме и покинули заседаниеПо данным Следкома РФ, в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ - организация убийств, применения запрещенных средств и методов ведения войны и геноцида.

"Гелетей, Муженко, Микас и командиры 93-й бригады, осуществлявшие руководство боевыми действиями в районе аэропорта Донецка с 3 июля по 5 сентября умышленно в нарушение Конвенции 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него" и других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, проживающих на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик", - заявил Маркин.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета России за содействие террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».