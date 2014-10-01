Die Presse: В России Путина назревает опасная смесь

Об этом пишет Мартин Энгельберг в своей статье «В России Путина назревает опасная смесь», опубликованной на сайте австрийской газете Die Presse.

Если по прибытии в аэропорт после прохождения таможенного контроля начинается борьба за выживание, то, исходя из опыта, вы в стране третьего мира. Но и в московском аэропорту Домодедово можно сразу же увидеть огромное количество якобы официальных таксистов и сомнительных частных шоферов, которые навязчиво наседают на пассажиров с непонятными намерениями. Не будет только заказанного такси – оно застряло в пробке.

Самые первые впечатления от короткой поездки в Москву довольно специфические. В то время как в супермаркетах США с недавних пор можно не только круглосуточно, но и полностью автоматизировано сходить за покупками, а также расплатиться, в московском метро в конце эскалатора в течение дня все еще сидит контролер в маленькой будке, чтобы напоминать пассажирам стоять по правую сторону и идти по левой. Другой верный признак отсталости: Многие молодые люди в Москве очень плохо говорят по-английски, так что там очень легко потеряться среди почти исключительно кириллических надписей.

Большой культурный и интеллектуальный потенциал России находится полностью в тени мании величия под девизом "копировать-вставить". Все высотные здания кажутся пародиями на нью-йоркские оригиналы. Почти несчетное количество черных лимузинов немецких люксовых брендов заполняют улицы Москвы. Это объясняет многолетний бум немецкой автомобильной промышленности, черная автомобильная краска, должно быть, в Германии уже давно распродана.

Особо интересна судьба легендарной гостиницы «Москва» в непосредственной близости от Красной площади, монументальное здание и роскошный шедевр архитектуры сталинской эпохи. Уже тогда Москва ни в чем не хотела уступать Западу. Странное асимметричное оформление фасада классическими и декоративными элементами. Ходят слухи, что архитектор разработал два варианта и представил их Сталину для выбора и утверждения. Но Сталин поставил свою подпись посредине - и никто не смел спросить, какой вариант он на самом деле предпочел.

Гротеск вокруг этой гостиницы продолжился позже: в 2002 году монументальный отель закрыли и снесли, чтобы потом – в это сложно поверить – заново построить таким, каким он был. Теперь ходят легенды о том, как было принято это решение, и кто сколько при этом заработал.

Читайте такжеПутин обещает не блокировать интернет, но "экстремистские" сайты будут закрывать

«Ситуация в России сегодня хуже, чем во времена Советского Союза», жалуется российская правозащитница и сообщает, что большинство российских интеллектуалов, художников и ученых раздумывают об эмиграции в западные страны. На самом деле, давление Владимира Путина на остатки оппозиции усиливается почти ежедневно. Совсем недавно законодательство против средств массовой информации было настолько ужесточено, что последним критическим голосам грозит закрытие.

В то же время, Путин открыто хвастает тем, какие европейские города за сколько дней он может взять, и его приближенные насмехаются над Западом, называя его «изнеженным». «Я надеялся, что Путин, как бывший офицер КГБ, в конце концов, будет действовать рационально. Теперь я уже не так уверен», сказал родившийся в России бизнесмен.

Читайте такжеПятнадцать лет назад российские танки вошли в Чечню

Россия, по-видимому, все еще не справилась с распадом Советского Союза и потерей половины населения и четверти своей территории. Теперь Путин пытается противостоять этой потери и отсталости страны с помощью нового национализма и приукрашивания образа врага. На самом деле опасная смесь, которая назрела в России Путина. Это происходит на нашем пороге.