Раскол в партии Ляшко: винницкие радикалы обвинили босса в продаже партии регионалам

Так, экс-глава штаба Радикальной партии на выборах президента 2014 года в Винницкой области Владимир Мисецький заявил о том, что Олег Ляшко исключил руководство областного и городского отделения из состава партии и продал партию олигархам, сообщает "Обозреватель".

"Он продал Винницкий центр винницким олигархам за серьезные деньги, нас, руководство, областного и городского отделения исключил из партии", - заявил Мисецький.

Также, экс-глава штаба заявил о том, что новый начальник штата Валерий Вощевский вступает в ряды людей из Партии Регионов.

"Нынешний состав партии, начальник Вощевский, проработавший на Януковича в его правительстве, набирает регионалов, которым есть чем заплатить Ляшко. Если вы стали членом партии Ляшко, то он рано или поздно вытрет о вас ноги", - заявил Мисецький.