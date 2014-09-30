ГПУ выясняет причины необъявления Януковича в международный розыск
16:07, 30 сентября 2014Политика
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Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема отправил к Центральному бюро Интерпола двух сотрудников ведомства с целью выяснения причин необъявление экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых других бывших государственных чиновников в международный розыск.
Интерпол до сих пор не ищет Януковича / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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“Сегодня я направил двух представителей Генпрокуратуры в Брюссель и Лион, которые выяснят обстоятельства, почему Интерпол до сих пор не выставил «красную карточку» на бывших высокопоставленных чиновников, в том числе Януковича, и насколько эти действия правомерны”, - сказал Ярема.
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