ГПУ выясняет причины необъявления Януковича в международный розыск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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“Сегодня я направил двух представителей Генпрокуратуры в Брюссель и Лион, которые выяснят обстоятельства, почему Интерпол до сих пор не выставил «красную карточку» на бывших высокопоставленных чиновников, в том числе Януковича, и насколько эти действия правомерны”, - сказал Ярема.