СМИ: боевики 1 октября намерены штурмовать Счастье

Об этом сообщает informator.lg со ссылкой на информированный источник. По имеющейся информации, среди местного населения, поддерживающего террористов, ходят разговоры, что 1 октября планируется штурм Счастья.

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Отметим, на протяжении последних дней Счастье систематически подвергается обстрелам. 27 сентября российские боевики подвергли артиллеристскому обстрелу позиции украинских военных в Счастье. На 5-10 минут до начала обстрела над городом был замечен самолет. Ранее, 26 сентября, в результате обстрела был убит один человек, 16 ранены, из них - один скончался от полученных ранений.