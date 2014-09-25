Палий: К истории с нардепом Грушевским может быть причастен Левочкин

Такое мнение корреспонденту ForUm’а высказал политолог Александр Палий, комментируя появившуюся в прессе информацию касательно расписки народного депутата Виталия Грушевского в получении 50 тысяч долларов для вывода 5-7 народных депутатов из фракции ВО «Свобода».

«Таких историй, я думаю, много. Вспомните, сколько расписок Януковича было найдено в реке? Это очень правдоподобно, кроме суммы, – она слишком маленькая для опта. Возможно, это была некая предварительная сумма, которая потом, в случае согласия, должна была быть дополнена», - отметил Палий.

Эксперт также добавил, что приписка «С.Л.» в конце расписки вполне может быть сокращением от «Сергей Левочкин».

«Левочкин в этой всей истории выглядит очень правдоподобно, поскольку он конструктор таких вещей. Общеизвестно, чем он у Януковича занимался. Так что удивляться тут совершенно нечему», - отметил политолог.

Палий уверен, что это дело должно быть расследовано и доведено до суда. «Это дело не должно заглохнуть. Это реальная вещь. И сейчас правоохранительные и судебные органы имеют шанс показать, что они чего-то стоят», - подытожил он.

Напомним, активисты Евромайдана передали журналистам расписку, согласно которой народный депутат Грушевский взял деньги на подкуп депутатов из ВО «Свобода». Кроме того, на расписке есть отметка с инициалами «С.Л.». Журналисты «17 канала» высказывают предположение, что «С.Л.» - это может быть Сергей Левочкин. Телеканал утверждает, что проведенная судебная экспертиза подтвердила подлинность подписи Грушевского. Заведено уголовное дело, а информация о данном инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований.