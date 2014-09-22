Боевики "ДНР" штурмуют Авдеевку
21:55, 22 сентября 2014Политика
2 0
Боевики террористической организации "ДНР" начали штурм Авдеевки Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает сайт 62.ua. со ссылкой на информацию местных жителей. "Со стороны Ясиноватой много танков", - информируют жители города в социальных сетях. По их данным, активные бои идут на переезде и в районе школы №7. Слышны взрывы и пулеметные очереди.
Читайте такжеСБУ обнародовала запись разговора боевиков об обстреле Авдеевки (аудио)
"На железнодорожном переезде расстреляна "Газель", есть раненые среди мирных жителей", "При беспорядочной стрельбе парень попал под раздачу, застрелили в лоб", - пишут жители Авдеевки.
Также сообщается о том, что есть раненые среди украинских военных. "В сторону больницы поехал БТР с украинским флагом 8 человек, один из них ранен", - сообщают местные жители.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter