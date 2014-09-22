Financial Times: экспорт американского сланцевого газа может нанести удар по доходам "Газпрома"

В статье Эда Крукса под названием "Экспорт американского сланцевого газа может нанести удар по доходам «Газпрома»", опубликованной в британской газете Financial Times, пишется о том, что российский "Газпром" может потерять 18% своих доходов из-за конкуренции, которую ему составляет американский экспорт сжиженного природного газа, считают в нью-йоркском аналитическом центре.

Европейские потребители, возможно, будут платить за газ на 11% меньше в связи с понижением давления на мировые цены, которое возникло из-за роста экспорта американского СПГ, что может нанести удар по доходам подконтрольной российскому правительству компании "«Газпром", об этом говорилось в анализе, опубликованном в понедельник Центром глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Несмотря на то, что потери будут значительными для "Газпрома", общее влияние на российские экспортные доходы будет менее значительным, предполагая, что американский экспорт газа вряд ли станет эффективным инструментом в принуждении Кремля изменить свою политику.

Аналитики также считают, что Европа, вероятно, останется крупным потребителем российского газа, поэтому ей необходимо будет укрепить свою энергетическую инфраструктуру, чтобы справляться с потенциальными перебоями в поставках.

Снижение мировых цен на газ, как ожидается, повлияет на предложенные экспортные проекты и в других регионах, как, например, запланированная разработка крупных газовых месторождений, обнаруженных у побережья Мозамбика.

Сланцевая революция в США, которая произошла благодаря достижениям в технологии производства из резервов, которые ранее были непригодны для коммерческих целей, привела к увеличению добычи газа в стране и подарила надежду на то, что Америка сможет стать крупным экспортером СПГ, продавая его по ценам, которые будут конкурентоспособными на мировых рынках.

Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики дала зеленый свет для реализации трех многомиллиардных проектов по сжижению газа, что позволит начать строительство инфраструктуры, и еще более 13 проектов должны быть утверждены.

Сланцевый бум уже оказал значительное влияние на мировые газовые рынки, поскольку у США больше нет необходимости импортировать СПГ, что дает возможность Катару и другим странам поставлять его в Европу и Азию. Теперь у европейских коммунальных предприятий и других потребителей газа больше рычагов давления, что позволит им пересмотреть контракты с "Газпромом" о поставках газа.

Экспорт СПГ из США, как ожидается, начнется в 2016 году и, в конечном счете, может превысить дневные объемы поставок "Газпрома" в Европу, что составляет 4,5 млрд кубометров. Большая часть американского СПГ, вероятно, будет поставляться в Азию, где цены выше, но дополнительные поставки будут и дальше понижать давление на мировые цены на газ. По достаточно скромным подсчетам, это может стоить России 27% экспортных газовых доходов, говорится в исследовании

Джейсон Бордофф, бывший сотрудник Белого дома, который занимался энергетическими вопросами, а сейчас работает в Колумбийском университете, сказал, что потерянные доходы будут иметь огромное значение для "Газпрома".

Тем не менее, на газ приходится около 14% российских экспортных доходов, среди которых преобладают нефтяные доходы, а это означает, что общий эффект на экономику страны будет намного меньше, говорится в исследовании.

Даже если цена на газ упадет, Европа, вероятно, будет и дальше очень зависеть от импорта российского газа, поскольку Россия является одним из наиболее дешевых поставщиков в регионе.

Джейсон Бордофф считает, что Европа должна привести "свой дом в порядок", инвестируя в газовые хранилища и транспортировку газа, а также разрабатывая собственные резервы, чтобы уменьшить влияние от возможных перебоев в поставках из России.