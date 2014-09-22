The Guardian: Арест российского олигарха – это предупреждение от Путина, считает глава хеджевого фонда

Об этом пишет Дженнифер Ранкин в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, которая называется «Арест российского олигарха – это предупреждение от Путина, считает глава хеджевого фонда».

Билл Браудер, управляющий хедж-фондом, который стал борцом с российской коррупцией, заявил, что арест Владимира Евтушенкова был сигналом для любого олигарха, который собирается готовить заговор против Путина, так как стоимость их активов падает из-за введенных Западом санкций.

Евтушенкова выпустили на свободу в пятницу, после того, как его на три дня посадили под домашний арест, обвинив в отмывании денег.

После того как в 2003 г. был арестован Михаил Ходорковский, это был самый богатый человек, который попал в руки российского правосудия, поэтому задержание Евтушенкова еще больше подтвердило догадки о том, что Кремль хотел взять под свой контроль его нефтяную компанию «Башнефть» – одну из немногих российских энергетических компаний, которая пока еще находится в частном владении.

Читайте такжеSpiegel: Если свергнуть ПутинаПеред освобождением Евтушенкова, Браудер заявил, что его арест был «скорее мотивирован паранойей, чем желанием получить какой-то конкретный актив», поскольку «Путин и его подчиненные всегда могут украсть эти активы многочисленными способами».

«Я не знаю, сделал ли Евтушенков что-либо, что могло раздражать Путина больше, чем поведение других олигархов. Мне кажется, что [Путин] случайно выбрал одного из них, чтобы убедиться, что ни один другой олигарх не собирается бросать ему вызов и не начинает планировать дворцовые перевороты».

«Сейчас, когда их богатство уменьшилось из-за поведения Путина, у них появился большой стимул, чтобы действовать против президента, и он об этом знает».

Главный российский фондовый рынок, ММВБ, потерял 6% своей стоимости с тех пор, как Запад ужесточил в июле свои экономические санкции против России из-за угрозы суверенитету Украины, а стоимость рубля упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Браудер пытается привлечь к ответственности российских чиновников низкого уровня, на которых, по его мнению, лежит ответственность за смерть его адвоката Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме в 2009 г., через год после того как он сообщил властям о массовом налоговом мошенничестве.

Браудер и сам попал в черный список российского правительства в 2006 г. после того как он 10 лет делал инвестиции в страну через свой фонд Hermitage Capital Management.

По его словам, ему удалось проследить, куда пропали, с помощью схемы налогового мошенничества, 200 из 230 млн. долл., поэтому он хочет, чтобы Евросоюз, последовав примеру Соединенных Штатов, ввел запрет на въезд на свою территорию и заморозил активы подозреваемых.

Браудер надеется, что представители одного из 28 государств-членов ЕС поставят этот вопрос на повестку дня до конца года. Тем не менее, он критикует западные страны за то, что они не спешат реагировать на украинский кризис. «Мы были бы в гораздо менее опасной ситуации сейчас, если бы они с самого начала ввели целенаправленные санкции против широкого круга соратников Путина», – сказал он.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Путин серьёзно угрожал ЕвропеЗападные санкции уже отягощают слабую экономику России. Бывший министр финансов Алексей Кудрин недавно сообщил, что правительство будет делать все возможное, чтобы помочь государственным компаниям, для которых был закрыт доступ к западным финансовым рынкам, в то время как экономический застой все больше усугубляется.

Арест Евтушенкова вызвал еще большую тревогу у российских бизнесменов, которые и без того обеспокоены санкциями. Герман Греф, экономический либерал, который управляет огромным государственным банком «Сбербанк», называет это трагедией, которая будет иметь негативное влияние на деловой климат в России, в то время как лидер главного делового союза собрал подписи для петиции об освобождении Евтушенкова.

Влияние экономических либералов в стране уменьшилась с начала кризиса в Украине, который улучшил положение фракции кремлевских «силовиков», имеющих опыт работы в сфере национальной безопасности.

«Расчеты Путина в вопросе Украины не является экономическими, это геополитика, поэтому, естественно, влияние либералов уменьшилось», – сказал Александр Климент, сотрудник исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group. Он отметил, что за прошлый год бизнес-климат ухудшился – сфера, в которой Россия никогда не достигала высоких международных рейтингов. Таким образом, поскольку ситуация в бизнесе становится все хуже, борьба за трофеи усиливается.

«Когда экономического пирога остается все меньше, все начинают точить ножи. Тем, кто близок к Кремлю, достанется больше всего, а Евтушенков не был так близок к Кремлю, как другие».

В то время как многие наблюдатели – включая самого Ходорковского – проводят параллели с делом ЮКОСа, когда нефтяная компания, принадлежащая Ходорковскому, была насильственно обанкрочена якобы из-за неуплаты налогов, Климент считает, что есть некоторые важные различия.

Ходорковский был арестован в тот момент, когда Россия пыталась восстановить свои национальные ресурсы, когда цены на нефть и доходы росли. Теперь цены на нефть падают, а экономика практически в состоянии рецессии.

«Российская элита начинает пожирать сама себя».