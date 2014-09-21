Офис главы Луганской ОГА будет находится в Северодонецке

Он пообщался с Сергеем Мельничуком, комбатом батальона "Айдар", который вместе с другими военными защищает город от боевиков, передает Lb.ua.

Читайте также​Луганскую ОГА планируют перенести в Северодонецк

Геннадий Москаль также побывал в палаточном лагере, где регистрируют беженцев из Луганска.

Офис главы ОГА будет в Северодонецке. В настоящее время Геннадий Москаль посещает города Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей.