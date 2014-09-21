Офис главы Луганской ОГА будет находится в Северодонецке
18:51, 21 сентября 2014Политика
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Геннадий Москаль, который 18 сентября был назначен председателем Луганской областной государственной администрации (ОГА), посетил сегодня город Счастье в зоне АТО.
Москаль перенесет свой офис в Северодонецк / фото УНИАН
Он пообщался с Сергеем Мельничуком, комбатом батальона "Айдар", который вместе с другими военными защищает город от боевиков, передает Lb.ua.
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Геннадий Москаль также побывал в палаточном лагере, где регистрируют беженцев из Луганска.
Офис главы ОГА будет в Северодонецке. В настоящее время Геннадий Москаль посещает города Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей.
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