Офис главы Луганской ОГА будет находится в Северодонецке

18:51, 21 сентября 2014
Политика
0 0

Геннадий Москаль, который 18 сентября был назначен председателем Луганской областной государственной администрации (ОГА), посетил сегодня город Счастье в зоне АТО.

Москаль перенесет свой офис в Северодонецк / фото УНИАН

Он пообщался с Сергеем Мельничуком, комбатом батальона "Айдар", который вместе с другими военными защищает город от боевиков, передает Lb.ua.

Читайте также​Луганскую ОГА планируют перенести в Северодонецк

Геннадий Москаль также побывал в палаточном лагере, где регистрируют беженцев из Луганска.

Офис главы ОГА будет в Северодонецке. В настоящее время Геннадий Москаль посещает города Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter