Москаль не планирует вести диалог с ЛНР

Как рассказал Геннадий Москаль в комментарии "Сегодня", он вовсе не боится находиться в зоне военного конфликта.

"Если мне будет страшно, тогда что делать простым людям?" – подчеркнул Москаль.

По словам губернатора, пока что он не собирается вести диалог и о чем-то договариваться с боевиками так называмой "ЛНР". "Для этого есть контактные группы и члены ОБСЕ. Это правильно, они в Минске подписывают соглашения, а мы выполняем", – заявил новый глава области.

Москаль также сказал, что сейчас вообще не стоит вопрос о создании новой губернаторской команды, в первую очередь, нужно наладить работу прежних управлений Луганской ОГА.

"Однозначно, сейчас ситуация кардинально отличается за мой предыдущий период губернаторства. Идет война, разруха. Боевые действия не несут добро, – рассказывает губернатор. – Различные управления разрознены и находятся далеко друг от друга. Ряд управлений вообще не создан. Чиновники ОГА разбросаны по разным районам, у них нет помещений, где бы они могли работать".

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Москаль сообщил, что в ближайшее время чиновники планируют заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры и жилых домов. По его словам, уже завтра состоится совещание, на котором будут разбираться проблемы. Однако, как они будут решаться в условиях нехватки финансирования – большой вопрос.

"Нельзя выделять что-то отдельно, сейчас все задачи – первоочередные. Вопросов много, а самое главное – как мы перезимуем? – рассказал Геннадий Москаль. – Сейчас повсеместно напряженная обстановка во всем регионе. Восстановление инфраструктуры планируется. Но за что? К сожалению, сейчас у нас вообще нет финансирования".

Напомним, вчера указом президента Украины Геннадий Москаль был назначен на должность губернатора Луганской области. Москаль заменил уволенную недавно Ирину Веригину, которая исполняла обязанности главы администрации с мая. Эта должность для Геннадия Москаля – не нова. В 2005 он уже возглавлял регион.