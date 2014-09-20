В Глазго вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками независимости Шотландии

Активисты обеих групп в течение дня митинговали на Джордж-сквер и до вечера все было спокойно. Что стало причиной вспышки конфликта, неизвестно, сообщает ТСН.

Сейчас на площадь прибыли подразделения полиции, которые специализируются на работе в условиях массовых беспорядков.

Они требуют от митингующих успокоиться, а наиболее активных задерживают и доставляют в полицейский участок.

Читайте такжеШотландия остается в составе Великобритании: 55% проголосовали против независимости

Глазго и еще три шотландских округа больше всего проголосовали за независимость. Остальные 28 округов, включительно со столицей Эдинбургом, выбрали остаться в составе Великобритании

По результатам вчерашнего рефендума 45% шотландцев проголосовали "за" независимость, 55% - "против".

Премьер Шотландии Алекс Салмонд, вдохновитель и главный проводник идеи независимости, сразу заявил, что уважает волю народа и призвал всех сделать то же самое.

Вместе с тем добавил, что ожидает от Лондона выполнения обещаний дать Шотландии больше полномочий, а после этого подал в отставку.