В Глазго вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками независимости Шотландии
На главной площади одного из крупнейших городов Шотландии Глазго вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками независимости.
Активисты обеих групп в течение дня митинговали на Джордж-сквер и до вечера все было спокойно. Что стало причиной вспышки конфликта, неизвестно, сообщает ТСН.
Сейчас на площадь прибыли подразделения полиции, которые специализируются на работе в условиях массовых беспорядков.
Они требуют от митингующих успокоиться, а наиболее активных задерживают и доставляют в полицейский участок.
Читайте такжеШотландия остается в составе Великобритании: 55% проголосовали против независимости
Глазго и еще три шотландских округа больше всего проголосовали за независимость. Остальные 28 округов, включительно со столицей Эдинбургом, выбрали остаться в составе Великобритании
По результатам вчерашнего рефендума 45% шотландцев проголосовали "за" независимость, 55% - "против".
Премьер Шотландии Алекс Салмонд, вдохновитель и главный проводник идеи независимости, сразу заявил, что уважает волю народа и призвал всех сделать то же самое.
Вместе с тем добавил, что ожидает от Лондона выполнения обещаний дать Шотландии больше полномочий, а после этого подал в отставку.