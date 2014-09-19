Первый министр Шотландии ушел в отставку после провального референдума о независимости

По его словам, работа в правительстве была почетной обязанностью всей его жизни, передает Русская служба Би-би-си. Он также заявил, что мечта о независимости Шотландии "не умрет никогда".

Ранее Салмонд признал поражение, поблагодарив 1,6 миллиона граждан, проголосовавших за отделение.

Он также подчеркнул высокую явку на референдуме, сказав, что она стала одной из самых высоких на референдумах по всему миру.

Читайте такжеВеликобритания пообещала расширить полномочия ШотландииНаибольшую поддержку отделению страны оказал город Данди: там за независимость проголосовали 57,35% избирателей.

Крупнейший город Глазго также проголосовал "за", столица Шотландии - Эдинбург - высказался против.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 18 сентября шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, отвергнув независимость.