Из дома скандального ректора Мельника внезапно исчезли документы его защиты - СМИ

Сегодня, 14 июля, не состоялось судебное заседание по рассмотрению дела экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, сообщает корреспондент ТСН.

Заседание перенесли на 21 июля в связи с неявкой потерпевшего, хотя сам потерпевший появился через несколько минут после того, как было объявлено о переносе рассмотрения дела.

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В суде выяснилась еще одна деталь - из дома Мельника исчезла сумка с документами, в которых обосновывается невиновность подзащитного. Как сообщается, чемоданчик исчез сегодня ночью во временной промежуток с 1 до 7 часов утра.

Как известно, Мельник обвиняется в получении неправомерной выгоды - прошлым летом его задержали за получение двух взяток в размере 40 и 80 тыс. грн.

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Напомним, из дома Мельника прошлого лета исчезал и сам ректор - он избавился от электронного браслета и сбежал. Его задержали во второй раз 1 апреля текущего года.