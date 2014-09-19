Порошенко в Нью-Йорке встретится с Баррозу

Об этом в пятницу в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко призывает США ужесточить санкции против России"В следующий понедельник президент будет в Нью-Йорке, где примет участие в 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также будет на саммите по вопросам климата во вторник, 23 сентября. Будет ряд двусторонних встреч - он будет встречаться с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, президентом Генеральной ассамблеи Объединенных Наций Сэмом Кутесой, президентом Украины Порошенко и президентом Мали", - перечислила она.

Читайте такжеБаррозу: Россия не была против вступления Украины в ЕС, но против НАТО Как сообщал УНИАН, в ходе визита в США Порошенко выступил перед сенаторами американского Конгресса и встретился с президентом СШАБараком Обамой.