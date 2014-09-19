​Луганскую ОГА планируют перенести в Северодонецк

"Первая задача - это создание областной государственной администрации, которая сейчас фактически существует на бумаге в пгт Сватово, и перенос ее хотя бы в Северодонецк. Второе задание - четкое определение, что мы контролируем, а что нет. То есть, где действует законнообранная власть, а где контроль ЛНР", - отметил Геннадий Москаль, сообщает ZN.UA.

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Чрезвычайно важным вопросом новый председатель ОГА считает также подготовку региона к зиме. "Необходимо выяснить, какие шахты работают, есть возможность вывозить уголь на ТЭС, какова ситуация с газом, насколько возможен перевод предприятий ТЭК на альтернативное топливо. Параллельно будем изучать, что творится с пенсиями, зарплатами, социальными выплатами. Проверим, что можно запустить с производства, чтобы люди работали и получали деньги", - сказал Геннадий Москаль.

В его ближайших планах - объехать всю контролируемую Украиной территорию и выяснить, как работают местные администрации - что они делают, где были во время псевдореферендумов.

"Ну и, конечно, настроения людей. Если 50% из них склоняются к Украине, это хорошо. А если нет, надо думать, как менять эти настроения. Донбасс никогда не любил центральную власть, но сейчас мы дошли до критической черты, поэтому следует исправлять ситуацию. Терапевтическими, мягкими методами", - сказал глава Луганской ОГА.