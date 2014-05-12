Захарченко лично дал приказ разогнать активистов на Банковой 1 декабря - Москаль

Приказ силового разгона протестной акций на ул. Банковой возле здания Администрации Президента 1 декабря 2013г. дал лично министр МВД Украины Виталий Захарченко своему заместителю по общественной безопасности Виктору Ратушняку.

Это установила проверка Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады под председательством Геннадия Москаля, сообщается на сайте нардепа.

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"В действиях бывшего министра МВД В.Захарченко, его заместителя В. Ратушняка, начальника главного управления МВД в Киеве В.Коряка, его заместителя по общественной безопасности П.Фетчука, начальника управления общественной безопасности киевской милиции О.Мариненка, а также командиров спецподразделений “Беркут”, прикомандированных к ГУ МВД в г.Киеве с Кировоградской, Киевской, Луганской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей, есть грубое нарушение целого ряда международных актов, которые Украина обязалась неукоснительно соблюдать", - сказано в сообщении.

Кроме того, во время этих событий сотрудники милиции совершили ряд преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

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Отмечается, что ВСК направляет в Генпрокуратуру список митингующих (165 человек) и представителей украинских и иностранных СМИ (44 человека), которые в результате избиения милицией получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подавляющее большинство людей не обращались в медицинские учреждения, боясь преследования со стороны правоохранительных органов.

ВСК также установила, что 1 декабря 2013 года работники милиции разгромили Союз писателей Украины неподалеку от Администрации Президента по ул.Банковой. Они жестоко избили писателей и митингующих, которые пытались укрыться в здании от преследования правоохранительных органов, а также съемочную группу грузинского телевидения.

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Временная следственная комиссия закончила проверку правомерности действий сотрудников МВД во время событий 1 декабря 2013 года возле Администрации Президента Украины, направляет материалы в Генпрокуратуру и просит на их основании привлечь виновных к уголовной ответственности.