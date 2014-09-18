Жителям Крыма запрещают покупать больше двух сим-карт на один паспорт

16:23, 18 сентября 2014
Политика
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Жители аннексированного Россией Крыма по одному паспорту могут купить только две российские сим-карты.

В Крыму нельзя покупать на один паспорт больше двух сим-карт / www.gazeta.lv

При покупке третьей – оператор обещает блокировать все три «симки». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили в одном из салонов мобильной связи, где торгуют стартовыми пакетами российских мобильных операторов.

«Такие теперь правила. Две сим-карты по одному паспорту еще можно, но если вы купите третью, то вам заблокируют все три номера», – сообщила сотрудница салона.

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В то же время на полуострове продолжают действовать украинские операторы мобильной связи:  «МТС - Украина», который  предоставляет свои услуги абонентам посредством роуминга через сети «компании-партнера», и «Life».

Как известно, российские стартовые пакеты в Крыму продают по паспортам. 

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