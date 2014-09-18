Жителям Крыма запрещают покупать больше двух сим-карт на один паспорт

При покупке третьей – оператор обещает блокировать все три «симки». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили в одном из салонов мобильной связи, где торгуют стартовыми пакетами российских мобильных операторов.

«Такие теперь правила. Две сим-карты по одному паспорту еще можно, но если вы купите третью, то вам заблокируют все три номера», – сообщила сотрудница салона.

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В то же время на полуострове продолжают действовать украинские операторы мобильной связи: «МТС - Украина», который предоставляет свои услуги абонентам посредством роуминга через сети «компании-партнера», и «Life».

Как известно, российские стартовые пакеты в Крыму продают по паспортам.