Жителям Крыма запрещают покупать больше двух сим-карт на один паспорт
Жители аннексированного Россией Крыма по одному паспорту могут купить только две российские сим-карты.
При покупке третьей – оператор обещает блокировать все три «симки». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили в одном из салонов мобильной связи, где торгуют стартовыми пакетами российских мобильных операторов.
«Такие теперь правила. Две сим-карты по одному паспорту еще можно, но если вы купите третью, то вам заблокируют все три номера», – сообщила сотрудница салона.
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В то же время на полуострове продолжают действовать украинские операторы мобильной связи: «МТС - Украина», который предоставляет свои услуги абонентам посредством роуминга через сети «компании-партнера», и «Life».
Как известно, российские стартовые пакеты в Крыму продают по паспортам.