Яценюк поручил Минобороны и МВД быть в полной готовности

13:23, 17 сентября 2014
Политика
0

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству обороны и МВД быть в полной готовности, несмотря на режим прекращения огня.

Яценюк поручил МВД и Минобороні біть в полной готовности / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства. «Отдельно хочу отметить, что реализация мирного плана, которая нужна и необходима, которая направлена на достижение мира в стране, ни в каком случае не должна расслаблять Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Поэтому полная готовность, веры нет, тем более россиянам. Поэтому будем смотреть, как дальше будут реализовываться так называемые мирные договоренности», - сказал премьер.

Читайте такжеГелетей заявил о начале реформирования Минобороны

Арсений Яценюк заявил о необходимости проведения переговоров об урегулировании ситуации на востоке Украины в четырехстороннем формате.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Президент Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00 5 сентября. Однако террористы и российская армия нарушают перемирие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter