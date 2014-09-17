Яценюк поручил Минобороны и МВД быть в полной готовности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства. «Отдельно хочу отметить, что реализация мирного плана, которая нужна и необходима, которая направлена на достижение мира в стране, ни в каком случае не должна расслаблять Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Поэтому полная готовность, веры нет, тем более россиянам. Поэтому будем смотреть, как дальше будут реализовываться так называемые мирные договоренности», - сказал премьер.

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Арсений Яценюк заявил о необходимости проведения переговоров об урегулировании ситуации на востоке Украины в четырехстороннем формате.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Президент Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00 5 сентября. Однако террористы и российская армия нарушают перемирие.