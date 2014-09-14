На Донетчине в результате боев погибли 3 мирных жителя, 8 ранены
12:55, 14 сентября 2014Политика
0
В населенном пункте Пантелеймоновка в результате боев погибли 3 мирных жителя, еще 8 ранены.
REUTERS
Об этом сообщил 5 канал.
В результате обстрела со стороны боевиков, повреждены многие здания. Полностью сгорело несколько автомобилей. Читайте такжеПри обстреле боевиками автобуса погибли девушка и младенец
Напомним, с 18:00 5 сентября на Донбассе действует режим прекращения огня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter