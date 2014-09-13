Перемирие может закончиться 13-15 сентября - "Права справа"

"Гумконвой" проходит без таможенного оформленияи без сопровождения Красного Креста, фактически, представители организации были не допущены к оформлению "гумконвоя", а потому и не сопровождают.

Об этом сообщил лидер Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.

По его словам, конвой движется колоннами по 30 автомобилей. От самой границы колонны сопровождают вооруженные боевики.

"Первые машины разгрузились в Краснодоне, на заводе "Юность". Вместе с гуманитаркой боевикам были подвезенные боеприпасы для минометов, как и в прошлый раз. Дальше машины двинулись к Луганску, Алчевску и Донецку, что говорит о том, что именно эти города являются городами, из которых готовится контрнаступление боевиков", - отметил он.

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Также общественный активист сообщает, что так называемые "лидеры ЛНР и ДНР" уже не удовлетворены теми территориями, которые контролируют и хотят их расширить.

"Главари террористов вчера и позавчера высказывались о том, что сейчас у них мало территорий, а они хотят полностью контролировать Донецкую и Луганскую области. Согласно информации, которая поступает от боевиков, перемирие закончится 13-15 сентября, что совпадает с днями прохождения гумконвоя. Если начнется очередное обострение, то ответственность полностью лежит на России", - подчеркнул он.

Также, по словам Снегирева, демонтируется оборудование завода электронного машиностроения. Конвой снова готовится вывозить оборудование стратегических объектов Украины.