В Харькове на железнодорожной станции сгорели четыре цистерны с реактивным топливом

В Харькове на железнодорожной станции «Основа» сгорели четыре цистерны с реактивным топливом.

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар в грузовом поезде, состоявшем из 4 цистерн и 50 пустых вагонов, возник 12 сентября в 19.45.

К гашению пожара привлекли 18 отделений оперативно-спасательной службы ГСЧС и 2 поезда «Укрзализныци». Пожар ликвидирован в 23.53.

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Жертв и пострадавших нет.

Огнем повреждены 4 цистерны с реактивным топливом и 4 пустых вагона.

В данное время причина пожара устанавливается.

В то же время в некоторых группах «антимайдана» в социальных сетях появилась информация, что к поджогу цистерн с реактивным горючим причастны «партизаны».

«Около 21.00 мск в районе железнодорожной станции «Основа» партизаны привели в действие взрывное устройство, что вызывало возгорание поезда с цистернами. Состав с горючим через несколько часов должен был отправиться на загрузку для частей и подразделений карателей хунты, которые принимают участие в т. н. АТО», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту возгорания цистерн с горючим.