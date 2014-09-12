Порошенко созвал заседание СНБО

В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из Администрации президента.

В коридорах Администрации по состоянию на 17.00 уже собираются руководители силовых ведомств.

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В частности, к президенту уже пришел генпрокурор Виталий Ярема.

Как известно, заседание СНБО в пятницу не анонсировалось.