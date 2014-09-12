Порошенко созвал заседание СНБО
17:22, 12 сентября 2014Политика
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В коридорах Администрации состоянию на 17.00 уже собираются руководители силовых ведомств.
Порошенко проведет заседание СНБО / Фото УНИАН
В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из Администрации президента.
В коридорах Администрации по состоянию на 17.00 уже собираются руководители силовых ведомств.
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В частности, к президенту уже пришел генпрокурор Виталий Ярема.
Как известно, заседание СНБО в пятницу не анонсировалось.
Президент созвал внеочередное заседание СНБО
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