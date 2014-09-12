РФ у границы с Украиной обустраивает огневые позиции и разворачивает палаточные городки

В Ростовской области российские военные продолжают обустраивать огневые позиции и командные пункты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеВ Ростовской области военные инструкторы готовят экипажи для танков, переданных боевикам

"В Ростовской области РФ напротив Донецкой и Луганской областей воинскими формированиями ВС РФ продолжается инженерное обустройство огневых позиций и командных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники отмечают, что разворачиваются военные палаточные городки и ведется поиск в пограничных населенных пунктах зданий для размещения личного состава.