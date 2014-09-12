РФ у границы с Украиной обустраивает огневые позиции и разворачивает палаточные городки
14:39, 12 сентября 2014Политика
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Пограничники отмечают, что военные РФ ищут в пограничных населенных пунктах здания для размещения личного состава.
Иллюстративная фотография / Минобороны РФ
В Ростовской области российские военные продолжают обустраивать огневые позиции и командные пункты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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"В Ростовской области РФ напротив Донецкой и Луганской областей воинскими формированиями ВС РФ продолжается инженерное обустройство огневых позиций и командных пунктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, пограничники отмечают, что разворачиваются военные палаточные городки и ведется поиск в пограничных населенных пунктах зданий для размещения личного состава.
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